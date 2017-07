The Walkman – Lisbon

Gli Walkmen non sono più i ragazzini frenetici e sbarbatelli dell'esordio. Nei dieci anni di carriera hanno pubblicato costantemente album di buon livello seguendo un percorso artistico in continua crescita, fuggendo dalla tentazione di ripetersi nonostante il successo della fortunata The Rat (2004) e creando sempre qualcosa di più rifinito e interessante. A due anni dal precedente You & Me, il gruppo newyorchese si presenta con 11 tracce varie e ben suonate; una raccolta di indie rock che passa dalle sfuriate elettriche di Victory e Angela Surf City alle più tranquille Juveniles, All My Great Designs e Torch Song, concedendosi arrangiamenti di fiati nell'emozionante Stranded fino alla ninnananna di While I Shovel The Snow che si adagia sulla conclusiva Lisbon. Un disco eterogeneo e scorrevole tenuto insieme dalla voce di Hamilton Leithauser, vero marchio di fabbrica del gruppo, che si lancia alta sopra gli strumenti, tesa come la corda di violino (ma non per questo meno espressiva) anche nei momenti più rilassati. La loro passione per strumentazioni vintage permette ad ogni disco (e canzone) di avere un'anima propria e, saltando così da un organo Farfisa ad uno Story & Clark, da una chitarra Fender a una Rickenbacker (sempre d'annata), ottengono un timbro personale che li differenzia da altre miriadi di indie rock band. Lisbon è quindi l'ultima felice conferma di un gruppo che meriterebbe di essere seguito con maggiore attenzione, ascoltare per credere. Enrico Pe