Ti sei perso il bus?

Dalle 7.30 in poi Ariel, Eleonora, insieme a tutta la "banda" di Passengers, accoglieranno presso la Carreggiata Carminati gli ascoltatori e gli amici che vorranno salire sull'ormai noto ecobus ibrido per fare gli auguri di Natale in diretta. Un modo simpatico per salutare la community di LifeGate in attesa del Natale. Durante i festeggiamenti la Pasticceria S. Gregorio e la Pasticceria Martesana di Milano si "sfideranno all'ultima fetta di panettone", che sarà poi offerto agli ascoltatori. La puntata del 19 si protrarrà, eccezionalmente, fino alle 9.30. Per raggiungere la location: MM1 e MM3, fermta Duomo. Che aspettae?