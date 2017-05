To Morrissey with Love. Amanda

Non è un periodo particolarmente fortunato per Morrissey. Prima il suo sogno (di cui vi avevamo parlato) tristemente infranto di rendere lo Stamples Center di Los Angeles completamente meat free per una notte (l'area senza carne era solamente quella del backstage e, anche se il McDonald's presente nello stadio è stato chiuso per l'occasione, tutti gli altri rivenditori hanno avuto via libera nell'offrire carne). Poi il tour americano interrotto e rinviato per questioni di salute: polmonite, ulcera sanguinante e problemi all'esofago che hanno fatto anche temere un suo ritiro definitivo dalle scene musicali. Ma l'ex Smiths rimane di sicuro uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi (uno dei primi cento, come lo ha definito la rivista Rolling Stone in una classifica del 2008) nonché uno dei cento geni viventi (per il quotidiano inglese Daily Telegraph) e annovera un numero di fan vastissimo, anche nel mondo musicale. Per molti, infatti, Morrissey è stato fonte di grande ispirazione e ha accompagnato molti alla scoperta del difficile equilibrio fra disperazione e speranza adolescenziali. Amanda Palmer, ex voce del duo Dresden Dolls, sembra proprio essere stata un'adolescente stregata dalla voce di Morrissey. Lo afferma lei stessa, in una lettera accorata che indirizza direttamente al Moz attraverso la rivista online Salon. Amanda dice di aver comprato biglietti per i suoi concerti tante volte e sottolinea come Morrissey abbia dato carburante alle sue idee e al suo cuore quando ero un'adolescente, dice di sentirsi in debito con lui per quelli che lei considera doni che le sono stati fatti e gli propone un modo unico e originale per sdebitarsi: aiutarlo nell'impresa di produrre un suo nuovo album tramite la piattaforma di crowdfounding kickstarter. Morrissey sembrerebbe voler fare un nuovo disco ma non riesce a trovare un'etichetta; dal canto suo, Amanda ha dimostrato di saper utilizzare al meglio questo tipo di forma di finanziamento, avendo raccolto tramite Kickstarter più di un milione di dollari da 24.883 sostenitori per la produzione del suo ultimo disco Theatre is evil, uscito lo scorso settembre. Nella lettera Amanda svela a Morrissey di aver già chiesto ai suoi follower di Twitter (lei ne ha più di 850.000) la disponibilità a investire anche solo 5 dollari per un disco in digitale di Morrissey e che, in pochissime ore, più di 1400 persone (ma continuano ad aumentare #MorrisseyKickstarter) si sono dette assolutamente entusiaste del progetto. Alla fine della lettera è Amanda stessa a rivelarsi molto scettica sull'accettazione del cantante alla proposta, ma aggiunge: "potrai anche essere la fine della tua famiglia, ma hai dato i natali a tanti bambini che cantano e suonano, che ti piaccia o no, e con orgoglio mi metto in questo elenco". Chissà se, a questo punto, Morrissey riuscirà a ottenere quello che vuole?