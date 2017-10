Toh, un’ auto a forma di pesce.

Gli specialisti DaimlerChrysler hanno prima creato un modello 1:4 la cui forma era basata sul pesce scatola. Nei test in galleria del vento ah mostrato un 'drag coefficient' di 0.095 - un valore inusitato nell'automotive engineering! Poi, questi risultati sono stati trasferiti nello sviluppo di questa Mercedes-Benz "bionica", prototipo perfettamente funzionante di auto compatta - lunga 4,24 metri, che, completa di pianale, specchietti etc, vanta un Cd finale record, di 0.19. Oltre a una superba livrea aerodincamica e leggerezza costruttiva, il motore diesel da 103 kW/140-hp e l'innovativa tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) riducono dell'80% le emissioni di NOx e del 20% i consumi. Con l'EU driving cycle questa concept car consuma 4,3 litri per 100 km. Più naturale di così.