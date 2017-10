Tokyo ospiterà le Olimpiadi del 2020

Lo slogan dei giochi sarà "Discover tomorrow", scopri il domani. L'annuncio è stato fatto dal presidente del Cio Jacques Rogge a Buenos Aires, dove si è svolta l'assemblea. La capitale giapponese ha vinto alla seconda votazione (Istanbul battuta per 60 voti a 36) con un progetto da 8 miliardi di dollari la cui parte principale, come spesso accade, è uno stadio avveniristico le cui curve sono state disegnate dall'architetto britannico Zaha Hadid e il cui costo, da solo, è di 1,5 miliardi di dollari. La decisione è stata preceduta da molte polemiche sull'opportunità di investire così tanti soldi pubblici in un momento in cui esiste un altro Giappone che avrebbe bisogno di aiuto: la regione nordorientale che nel marzo 2011 è stata distrutta dallo tsunami e che ora si trova a fare i conti con il pericolo nucleare. L'ombra di Fukushima Stando alle ultime notizie, infatti, la questione è tutt'altro che risolta. A due anni e mezzo di distanza, in molte zone la ricostruzione non è nemmeno cominciata e 100mila persone vivono ancora lontano da casa. Secondo Tsunekazu Takeda, membro del Comitato olimpico giapponese, Fukushima è sufficientemente distante da Tokyo dove non si correrebbe alcun pericolo. Forse questa occasione potrà essere un'occasione per gli abitanti di Fuskushima che avranno la certezza di non essere dimenticati dalla comunità internazionale per i prossimi sette anni proprio grazie a un evento planetario come le Olimpiadi, ma il dibattito non si placherà fino all'ultimo, quando le risorse economiche dello stato giapponese, non certo in buona salute, staranno per finire.