Tonno, minacciato dal sushi

"Il tonno rosso rischia di scomparire, per la pesca eccessiva e per il boom del suo allevamento, una pratica che sta mettendo in crisi l'intera specie del Mediterraneo", denunciano associazioni ambientaliste (Wwf e Greenpeace) che chiedono una moratoria per i nuovi impianti. Sul banco degli imputati Croazia, Malta, Francia, Tunisia, Algeria e l'Italia, con i suoi tre impianti di allevamento, in Sicilia. I dodici impianti totali oggi esistenti producono oltre 11.000 tonnellate di tonno, oltre la metà della quota allevata a livello mondiale. Perché gli ambientalisti ce l'hanno con gli allevamenti? Innanzitutto perché non si tratta di impianti per la riproduzione della specie, a rischio di estinzione, ma di veri e propri allevamenti destinati al mercato: i tonni vengono pescati e messi all'ingrasso in gabbie galleggianti. Vengono nutriti con enormi quantità di alici e sardelle (la cui pesca, di conseguenza, è aumenta considerevolmente) per arrivare a raggiungere gli standard di "contenuto in grasso" richiesti dal mercato. Questi impianti non sono soggetti a regole o controlli da parte degli organi competenti (Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo e la Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno atlantico); comportano la cattura di esemplari giovani direttamente dal mare, con riduzione degli stock di questa specie già decimati da un sistema di pesca selvaggio; utilizzano metodi per l'ingrasso che determinano un elevato inquinamento organico dell'intero habitat circostante. La ragione è tutta economica: pochi sanno che un tonno rosso del peso di 200 chili può valere al mercato ittico di Tokyo intorno ai 30 mila euro e finisce al mercato giapponese del sushi dove un esemplare di grande taglia tocca l'incredibile cifra di 80 mila dollari. In Giappone, l'importazione di tonno rosso dal Mediterraneo, è passata, in soli 3 anni, da 200 a 4300 tonnellate. Massimo Ilari