Top 12 efficienza: 1a Inghilterra, 3a Italia

Il rapporto 'International Energy Efficiency Scorecard' è il primo del genere elaborato dall'Aceee - American Council for an Energy-Efficient Economy. Stila un ranking delle 12 maggiori economie del mondo, attraverso 27 parametri, per valutare come e con quanta efficienza viene usata l'energia nel sistema paese. Nella classifica sulla valutazione dell'efficienza energetica sono stati analizzati Paesi come Stati Uniti, Giappone, Francia, Cina e Germania, che rappresentano il 63% del consumo globale di energia ed il 62% delle emissioni di anidride carbonica. I parametri Le metriche si possono dividere tra valutazioni delle politiche energetiche e dei risultati quantificabili, nei tre settori chiave di ogni paese: edilizia, industria, trasporti. Top 12, settore per settore Al primo posto per uso nazionale e industriale la Gran Bretagna, l'Italia è terza dopo la Germania. Nella graduatoria dell'associazione americana il Regno Unito ha sbaragliato la concorrenza nelle categorie più importanti mentre la Cina è al primo posto per l'efficienza energetica degli edifici. Per quanto riguarda il settore trasporti invece sul podio in posizioni più o meno pari sono andate Germania, Italia, Cina e Gran Bretagna. Nella classifica generale finale l'Italia si posiziona al terzo posto, dopo la Germania e prima di Giappone e Francia. Il Direttore esecutivo dell'Aceee, Steven Nadel, ha lodato i paesi europei per essersi posizionati "ben prima del Nord America". Ma ha avvertito che nessuno dei Paesi "ha ricevuto un punteggio perfetto in ogni categoria. Dimostrazione che c'è molto che tutti i paesi possono ancora imparare gli uni dagli altri".