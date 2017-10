Top ten 2009 delle auto meno impattanti sul mercato

Top ten 2009 delle auto meno impattanti sul mercato. Con 99 grammi di CO2 emessi per chilometro la Toyota iQ 1.0 si è piazzata al primo posto nella nuova classifica delle autovetture a minore impatto ambientale stilata da Legambiente in collaborazione con Ata Svizzera (Associazione traffico e ambiente). La nuova piccola di casa Toyota precede le tre ibride elettrico-benzina (la nuova Honda Insight, la Toyota Prius e la vecchia Honda Civica berlina) e poi tutte le piccole city car, come la Toyota Aygo, la Smart, la Daihatsu Cuore, la Peugeot 107, la Citroen C1 e la Daihatsu Sirion, tutte nella versione mille di cilindrata. Sono stati analizzati i 750 modelli di auto più venduti in Italia nel 2008 - ed è interessante notare che non è una mera classifica delle emissioni di CO2 che si potrebbe desumere da qualunque rivista. Per elaborare la eco-topten sono stati valutati "a tutto tondo" gli elementi d'impatto sull'ambiente: il peso e l'ingombro, il rumore, le emissioni di CO2 ma anche di tutti gli altri inquinanti. Infine, emerge sempre dall'analisi, sono raddoppiati i modelli di auto in vendita con emissioni inferiori ai 120 grammi di CO2 a chilometro: da una quarantina a circa ottanta.