Torna la Settimana del Pianeta Terra, sette giorni a scoprir l’Italia con i geologi

Sono animali strani i geologi. Innanzitutto, perché mai qualcuno dovrebbe appassionarsi allo studio dei “sassi”? E poi di solito li vediamo in qualche documentario per ragazzi o intervistati in caso di frane o terremoti. Invece anche i geologi hanno una socialità, e sono bravissimi nel comunicare quello che studiano in maniera coinvolgente. Addirittura alcuni di loro si trasformano in guide turistiche per farci scoprire quello che abbiamo sotto i piedi o di fronte agli occhi tutti i giorni, come le pietre di alcuni palazzi del centro di Milano. Evviva i geologi! Tutto questo succede solo una volta all’anno, e solo per una settimana. Quest’anno accadrà dal 15 al 22 ottobre durante la Settimana del Pianeta Terra, il festival dedicato alle Geoscienze che quest’anno festeggia la quinta edizione.

