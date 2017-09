Torna “Equo per tutti”

Dopo il successo della prima edizione, dal 2 al 17 ottobre torna l'appuntamento con "Equo per tutti". Incontri con i produttori, degustazioni, mostre, eventi e promozioni sono gli ingredienti della rassegna. Filo conduttore saranno le filiere equosolidali - corte e giuste - raccontate sulla scia del gusto e dei profumi di due "prodotti simbolo" del commercio equo: lo zucchero e il caffè. Tra questi la Miscela classica, ottenuta da caffé arabica da America Latina (Nicaragua e Guatemala) e caffé robusta da Asia e Africa (India, Uganda e Tanzania): ricca nel corpo e nel carattere, questa miscela mantiene buona aromaticità, dolcezza e un gusto stimolante e persistente. Le migliori origini centroamericane (Messico, Nicaragua, Guatemala e Repubblica Dominicana) si fondono con il caffé africano più pregiato (Etiopia) per ottenere invece la Miscela pregiata: un 100% arabica di livello superiore, dai sentori di cioccolato e profumi fruttati. Accanto al caffè non potevano mancare lo zucchero integrale Mascobado (progetto PFTC delle Filippine), dal gusto intenso e con un leggero retrogusto di liquirizia e il Dulcita (progetto MCCH, Ecuador) con il suo caratteristico gusto di miele. Entrambi sono al 100% estratti di canna da zucchero bio e lavorati con metodi artigianali e naturali che conservano tutti i principi nutritivi. Tra i protagonisti della campagna una grande novità: Demerara (progetto Craft Aid, Mauritius) è uno zucchero grezzo 100% estratto di canna da zucchero, con colore dorato, aspetto cristallino brillante e un ricco aroma dovuto alla presenza di melassa che "avvolge" i cristalli, dal delicato sapore caramellato. Tra le iniziative in programma, quella di alcuni produttori di caffè e zucchero del commercio equo che gireranno per le botteghe, toccando più di 30 città italiane: un'occasione preziosa per annullare le distanze con i consumatori italiani e rendere davvero tangibile l'impatto di un acquisto consapevole. Ai più golosi, Equopertutti dedica una serie di appuntamenti conviviali nei ristoranti aderenti al progetto "Circolo del Cibo", per assaporare e conoscere un cibo "buono fino in fondo". Per informazioni sulla campagna e gli eventi in programma www.equopertutti.it