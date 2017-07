Torna il Banco di Garabombo!

Garabombo non è solo alimentari: molte sono le proposte di abbigliamento e accessori, prodotti cosmetici, mobili, complementi di arredo, tessili e ceramiche, giochi per bambini, oltre a un?ampia esposizione di libri. Una vasta scelta di proposte per un consumo critico e consapevole, per regali insoliti e solidali, per festeggiare un altro natale. Alimentari e artigianato equi e solidali Dai classici prodotti per la colazione, come caffè, tè, cacao, zucchero e biscotti, ai dolci natalizi come il panettone, il torrone, le arachidi pralinate e i datteri dalla Palestina; dal vasto assortimento di cioccolati, agli snack dolci e salati; oltre agli ingredienti per una cucina solidale e biodiversa, tra cui le spezie, il cous cous, il riso, i cereali? E poi l?artigianato, con la nuova collezione autunno-inverno Altromercato: abbigliamento e accessori, bigiotteria e gioielli, tessili e ceramiche, oltre a mobili e complementi di arredo. Per finire con i prodotti Natyr, la linea benessere biologica. Non solo sud del mondo? Nel tendone trovano uno spazio importante anche la cooperazione sociale italiana e la produzione biologica. Si consolida la presenza dei prodotti delle cooperative di Liberaterra, frutto del lavoro di giovani che coltivano terreni confiscati alla mafia, producendo olio, vino, pasta e dando vita a un circolo sano e virtuoso di economia solidale. Importanti NOVITA? dell?edizione 2008 Da quest?anno all?interno del tendone uno spazio dedicato ai prodotti da filiera corta e a Km zero. Salumi, formaggi e farine da piccole realtà della Provincia di Milano e Lodi: prodotti della tradizione locale italiana che rappresentano veicoli concreti di uno sviluppo economico e culturale più sostenibile. Inoltre sugli scaffali le magliette in cotone biologico equo e solidale della filiera argentina di ctm Altromercato, che da oggi sono anche ?Made in Jail?: le t-shirt sono infatti serigrafate dalla cooperativa sociale Seriarte Ecologica Made in Jail di Roma, da anni impegnata per offrire a detenuti ed ex detenuti un?occasione di riscatto e favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro e nella società. Banco di Garabombo, uscita M1 Pagano - Milano, dal 15 novembre al 6 gennaio, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 (tram 24, 29, 30; autobus 61 e 67) Info: Cooperativa Chico Mendes onlus; tel. 02/54107745; [email protected]