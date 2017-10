Torna il MI AMI

Si terrà l'1 e il 2 febbraio a Milano la prima edizione invernale del MI AMI, il MI AMI Ancora, il festival estivo di RockIt che nell'appuntamento del 2007 ha registrato circa dodicimila presenze. Segue il programma completo, per tutte le info: www.rockit.it/miamiancora Venerdì 1 febbraio Apertura cancelli ore 19.00 - inizio concerti ore 20.00 - chiusura ore 4.00 Palco 1 The Phonograph Fake P Dente Amari I Cosi A Toys Orchestra Useless Wooden Toys (Djset) Palco 2 Musica Da Cucina Bob Corn & The Outsiders The Niro Le Luci Della Centrale Elettrica Homespun (Liveset) Sabato 2 febbraio Apertura cancelli ore 18.00 - inizio concerti ore 19.00 Palco 1 News For Lulu Minnie's Vanvera Settlefish Kaos Diaframma Zen Circus Tarick 1 (Djset)