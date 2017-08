Tornare in forma dopo il parto

Se è vero che perdere qualche chilo può farci guadagnare in salute, è altrettanto vero che è sbagliato farsi prendere dalla fretta, con il rischio di sottoporre il nostro fisico, già provato da gravidanza e parto, ad un ulteriore stress, in un momento in cui l'accudimento del bimbo già ci priva di energie fisiche e psichiche. E' bene quindi partire considerando che se il nostro corpo è cambiato lo ha fatto per un fine importante, la nascita di nostro figlio, e che non è necessario essere filiformi per piacere e per piacersi, a dispetto di quanto pubblicità e mass media vogliono farci credere. Tenendo conto di tutto ciò una rimessa in forma armoniosa, rispettosa dei tempi di riposo e di assestamento del nostro corpo, può servirci per prenderci cura di noi stesse, per ricavarci degli spazi propri, invasi in toto dal neonato, e per risvegliare quella femminilità e desiderio di seduzione rimasti sopiti durante la gravidanza e il puerperio. Il riequilibrio dell'organismo deve quindi partire da un regime alimentare corretto, il più possibile variato e naturalmente ricco di ferro, calcio, magnesio, acido folico e vitamina A, che gravidanza e parto hanno ridotto sensibilmente. E' bene in ogni caso aspettare almeno 50 giorni dal parto prima di avviare un regime dietetico vero e proprio, evitando accuratamente le diete rigide e sbilanciate, puntando su diete equilibrate che oscillino tra le 1600 e le 1300 calorie al giorno, che siano di nostro gradimento, e nelle quali inserire qualche gratificante "sgarro" senza sentirsi eccessivamente in colpa. Se il bambino viene allattato al seno bisogna tenere conto che ciò comporta la naturale perdita di circa 600 calorie al giorno, il che in caso di leggero soprappeso può già essere sufficiente per far riacquistare in 6-7 mesi la forma perduta. Per ritrovare elasticità e tonicità muscolare dopo i mesi di attività motoria ridotta che generalmente accompagnano la gravidanza è importante partire con degli esercizi di stretching, per ripristinare una corretta postura, rinforzare la muscolatura ed in particolare lombari, dorsali ed addominali, anche se per questi ultimi è bene avere il consenso del ginecologo che durante la visita postatale verifica lo stato del perineo. A questo punto è possibile abbinare al regime alimentare un'attività fisica moderata, da impostare tenendo conto del livello di allenamento prima dell'interruzione, dei chili di soprappeso e del modo in cui si è trascorsa la gravidanza. L'allenamento migliore per dimagrire è quello che alterna attività di tipo aerobico, che brucia i grassi di deposito sottocutaneo dell'organismo, come la marcia, il nuoto, la bicicletta, a quelle di tipo anaerobico, come il corpo libero e i pesi, che comportano dispendio calorico e aumentano il metabolismo basale. E' chiedere troppo ad una mamma indaffarata? Anche in questo caso l'importante è non strafare, ascoltare il proprio corpo, ma anche evitare di lasciarsi andare tra pappe e pannolini, tenendo conto che gli effetti benefici non tarderanno a venire in particolare sull'umore, per la produzione endocrina di endorfine, il che non potrà che portare giovamento sia alla neomamma che al piccolo. Anna Paioncini