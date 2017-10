Torta salata con feta, zucca e funghi

Ingredienti per 6-8 persone mezza zucca di medie dimensioni 20 funghi champignons 1 bicchiere di vino bianco secco 2 confezioni di pasta sfoglia rettangolare 200 g. di feta greca 1 uovo 1 cucchiaio di timo fresco 2 cucchiai di prezzemolo paprika 1 scalogno 1 spicchio d’aglio olio extra vergine di oliva sale marino integrale pepe nero Preparazione Riscaldare il forno a 180 gradi e foderare una grande teglia con la carta forno. In una padella capiente versare la zucca sbucciata e tagliata a dadini con l’olio e cuocere a fuoco. Mescolare e continuare a cuocere fino a doratura, cioè per circa 10 minuti. A parte, emulsionare poco olio con la paprika, il timo, il sale, aggiungere alla zucca e mescolare . In una padella a parte, mettere l’aglio e lo scalogno tritati finemente , far cuocere 1-2 minuti in poco olio. Aggiungere i funghi tagliati a tocchetti e salare. Cuocere fino a quando i funghi sono morbidi e l’acqua sarà evaporata, sfumare con il vino. Incorporare il pepe e prezzemolo tritato. Controllare se occorre aggiungere sale. Scartare la pasta sfoglia e stenderla nella teglia. Versare i funghi sul primo rettangolo di pasta lasciando libero il bordo per la chiusura. Sbriciolare la feta sui funghi e poi aggiungere la zucca . Stendere sopra la seconda pasta sfoglia e pizzicare i bordi con una forchetta per sigillare. Spennellare la pasta con l'uovo sbattuto. Cuocere in forno fino a duratura, ovvero per circa 30 minuti. Lasciar raffreddare per 10 minuti prima di servire.