Dall’auto elettrica a quella volante, Toyota al lavoro per le Olimpiadi di Tokyo

Le Olimpiadi sono un evento che appassionano molti, non solo perché mostrano il bello dello sport, ma anche perché sono un contenitore di storie e di emozioni. Si tratta di una manifestazione che, attraverso le competizioni e tutto quello che ci sta intorno ci parla dell'umanità e promuove valori, non solo in campo sportivo. Così le Olimpiadi possono essere l'occasione, perché no, per veicolare anche il messaggio ambientale.

Dall'elettrico all'idrogeno

L'accordo con i comitati olimpici

Un'auto volante per le Olimpiadi