Toyota Auris hybrid: remix elettronico La scheda della nuova Toyota Auris Hybrid pubblicata su LifeGate iMagazine. Caratteristiche tecniche, elementi costruttivi, luci e ombre. Ibrida, tutta un'altra storia La lunga storia delle vetture Toyota a doppia propulsione. Più di 40 anni di esperienza, per essere leader mondiale nelle vendite di vetture a tecnologia ibrida. Lorenzo Matthias: "Auris, per il 90% gli ordini sono sulla motorizzazione ibrida" Presente, passato e futuro della tecnologia ibrida Toyota. Stime, caratteristiche e risposte ad alcune FAQ da parte del direttore relazioni esterne e stampa del gruppo giapponese in Italia.