Traffic – John Barleycorn Must Die

La deluxe edition di uno degli album-cardine di un gruppo a sua volta fondamentale come i Traffic, comprende due dischi: sul primo si recupera nella sua scaletta originale, rimasterizzata, lungo 35 minuti di superba qualità, cui oggi si aggiunge uno smalto speciale e una luminosità adeguata al prodotto. In una miscela di mirabile efficacia anche quarant'anni più tardi, si fondono gli elementi caratterizzanti degli idiomi specifici del pianeta Traffic: le ballad di sapore folk si intersecano a venti jazzistici, sino a sollecitare la fantasia tra reminiscenze soul-black, da amministrare all'ombra di una grammatica rock senza età. I 6 brani dell'album, lo strumentale Glad, Freedom Rider, Empty Page, Stranger To Himself, John Barleycorn Must Die (da un traditional del XVII secolo), Every Mother's Son, illustrano una vena creativa sensazionale, con Steve Winwood a reggere le sorti complessive, sino a sovraincidere qua e là tutti gli strumenti, oltre alla voce, lasciando Chris Wood e Jim Capaldi in una condizione gregaria, preziosa ma decisamente laterale. Per Winwood, solo 22enne, si tratta evidentemente di un periodo d'oro, con l'inspirazione già abbondantemente testata nel rapido sodalizio coi Blind Faith: scrive con grande facilità, si destreggia nel ruolo di tuttofare - anche produttore del long playing - e dispone di un tocco da Re Mida che gli consente di spaziare come polistrumentista raffinato, capace di eccellere soprattutto alle tastiere e chitarra elettrica (ce ne accerteremo anche in epoche recenti, nel tour con Eric Clapton e nelle vesti di solista). John Barleycorn Must Die, quarto lavoro dei Traffic, nasce per essere l'esordio di Winwood a proprio nome, con un titolo provvisorio poi non utilizzato (Mad Shadows, che faranno proprio i Mott The Hoople). La riprova arriva nel secondo cd che si apre con 3 canzoni in versioni e mix alternativi rispetto agli equilibri finali, per proseguire con una quarantina di minuti dal vivo, registrati al Fillmore East di New York, dove l'elemento della contaminazione tra i generi continua a permeare la creatività di Winwood e compagni (qui c'è anche Ric Grech, al basso). La fotografia ci porta al 18 e 19 novembre per quello che avrebbe dovuto uscire come capitolo ufficiale della discografia Traffic, Live November 1970, rimanendo però inedito sino a oggi. Sei le tracce con una lunga digressione finale, i quasi 15 minuti di felice tempesta sonora di Glad / Freedom Rider che rendono indimenticabile e palpitante la memoria di quella stagione sublime. Enzo Gentile