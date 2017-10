Traffic Torino Free Festival 2008

Traffic Torino Free Festival 2008 Si aggiunge una grande artista alla lista dei nomi svelati finora tra quelli che comporranno il cast della quinta edizione di Traffic, festival musicale gratuito che si terrà a Torino dal 9 al 12 luglio, portando nella città piemontese (capitale mondiale del Design nel 2008) la migliore musica internazionale e nazionale. Ospite della serata conclusiva di sabato 12 luglio sarà Patti Smith. La poetessa del punk newyorkese è annunciata tra i protagonisti dell'appuntamento curato da Manuel Agnelli, che oltre a guidare dal vivo i suoi Afterhours sarà il padrone di casa su un palco dove si alterneranno musicisti italiani e stranieri per creare un evento unico e irripetibile. Tra i nomi già confermati anche i Sex Pistols. I padri fondatori del punk britannico si esibiranno venerdì 11 luglio sul main stage al Parco della Pellerina (dove si prevede un'affluenza da record, considerando che l'ingresso al concerto dei Sex Pistols è libero, così com'è da sempre per tutti gli appuntamenti di Traffic). A precederli in scena saranno i connazionali Gallows, considerati la nuova promessa del punk inglese. Traffic Torino Free Festival si contraddistingue anche per l'ampio ventaglio di attività collaterali sparse in tutta la città. Anche quest'anno gli eventi del festival interesseranno alcuni luoghi simbolici di Torino: il Parco della Pellerina (main stage) i Murazzi del Po (nightclubbing), la zona nevralgica del centro cittadino (la sezione musical-letteraria Word Jockeys, i punti d'accoglienza, ritrovo e ristoro pomeridiano), il Museo Nazionale del Cinema e le gallerie d'arte. I luoghi del festival saranno collegati tra loro con navette gratuite. Nelle prime quattro edizioni (dal 2004 al 2007), Traffic Torino Free Festival ha registrato una partecipazione complessiva di circa 600.000 mila spettatori provenienti da tutta Italia e dai paesi europei. Risultati raggiunti grazie alla presenza di artisti del calibro di: 808 state, Africa Unite, Antony & the Johnsons, Aphex Twin, Arctic Monkeys, Art Brut, Asia Argento, Franco Battiato,Baustelle, Bright Eyes, Caparezza, Vinicio Capossela, Carmen Consoli, Chris Cunningham, CocoRosie, Daft Punk, Felix Da Housecat,Franz Ferdinand, Gogol Bordello, Richard Hawley, Iggy Pop & the Stooges, Jaga Jazzist, Joan As Police Woman, LCD Soundsystem, Linea 77, Lura, Shane MacGowan, Manu Chao, New Order, Orchestra Baobab, Roy Paci, Pan Sonic, Lou Reed, Marc Ribot, Virginia Rodriguez, The Strokes, Subsonica, Throbbing Gristle e moltissimi altri. La direzione artistica di Traffic Torino Free Festival è affidata a Max Casacci dei Subsonica, Fabrizio Gargarone (direttore di Hiroshima Mon Amour), Alberto Campo (critico musicale di Repubblica e caporedattore di Rumore) e Cosimo Ammendolia (direttore di Suoneria), fautori del successo del festival torinese in collaborazione con la Città di Torino e la Regione Piemonte. Per informazioni al pubblico: www.trafficfestival.com