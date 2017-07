Train – TRAIN

01. Meet Virginia 02. I am 03. If you leave 04. Homesick 05. Free 06. Blind 07. Eggplant 08. Idaho 09. Days 10. Rat 11. Swaying I Train sono un gruppo statunitense composto da Patrick Monahan (voce), Jimmy Stafford (chitarre e mandolino), Rob Hotchkiss (chitarre e armonica), Scott Underwood (batteria e percussioni) e Charlie Colin (Basso). La band si è formata a San Francisco, in California, nel 1993. Quello che vi consigliamo è l'omonimo disco d'esordio, del 1998. Pochi giri di parole: è un buon album di rock moderno.