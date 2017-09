Transfair, il marchio di garanzia dell’equo e solidale.

EQUO E SOLIDALE SIGNIFICA BONTÀ. ANCHE PER I BAMBINI DEL SUD DEL MONDO E PER NOI CONSUMATORI SAVE THE CHILDREN e MOVIMENTO CONSUMATORI aderiscono a Transfair. Ci sono due nuovi soci che si aggiungono alle trenta organizzazioni che hanno dato vita a TransFair Italia. Movimento consumatori e Save the Children fanno parte di TransFair, il marchio di garanzia del Commercio Equo e Solidale. L'inserimento delle due associazioni è stato deliberato dallo stesso Consiglio direttivo i primi di marzo, facendo seguito ad iniziative di collaborazione che le hanno viste impegnate sui temi del Commercio Equo e Solidale e dello sviluppo sostenibile. Save the Children è il più grande movimento internazionale che si occupa della difesa dei diritti dei bambini. E' attivo in 120 Nazioni e raggruppa 32 organizzazioni affiliate in altrettanti paesi. Save the Children Italia da ottobre è impegnata, insieme a TransFair, nella Campagna "Cioccolato positivo: più diritti più cacao" che ha creato momenti di sensibilizzazione e di attenzione sul problema del lavoro minorile nelle piantagioni di cacao africane. Il Movimento Consumatori ha come obiettivo statutario quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, in quanto consumatori, risparmiatori, utenti, contribuenti. E' impegnato attivamente in tutte le battaglie che interessano i loro diritti. Fin dalla sua fondazione, il Movimento Consumatori (con trenta sedi sparse in tutta la penisola) ha attivato numerosi servizi di consulenza per rispondere alle richieste e alle sollecitazioni dei cittadini. Movimento Consumatori e Save the children si aggiungono agli altri soci di TransFair: ACLI - ACRA - ACU - ANCC - ARCI - ASSOCIAZIONE BOTTEGHE DEL MONDO ITALIA - CGM - COMMERCIO ALTERNATIVO - CONSORZIO CTM-ALTROMERCATO - CONSORZIO ETIMOS - FOCSIV - MAG VR - MANI TESE - PAX CHRISTI - CO.N.API- AGESCI - EQUOMERCATO - BIOAGRICOOP - CIES - CUORE AMICO FRATERNITA' - CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO - COSPE - UISP - CESVI - U.S. ACLI - MOVIMONDO GSI - UNICEF COMITATO ITALIANO - FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERATIVE.