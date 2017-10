Trasporti e Ue, bisogna osare di più

"I livelli delle emissioni di quasi tutte le sostanze inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto sono diminuiti nel 2009 come conseguenza del calo della domanda". In apparenza questa dichiarazione di Jacqueline McGlade, direttore esecutivo dell'Aea, può sembrare positiva, ma la realtà è che senza la crisi economica questo risultato non si sarebbe raggiunto, anzi. Ecco perché McGlade ha voluto aggiungere che bisogna pensare a cambiamenti più radicali nel sistema dei trasporti dell'Unione europea per riuscire a mantenere calante la curva delle emissioni, anche in periodi di crescita dell'economia. È vero, tra il 2000 e il 2010 si sono registrati diversi progressi in termini di efficienza dei veicoli in circolazione in Europa, ma questi sono stati largamente superati dall'aumento della domanda nel settore dei trasporti: tra il 1990 e il 2010 è cresciuta di un terzo facendo aumentare anche le emissioni di CO2 (+27%). Da qui l'esigenza di fare, osare di più. Aumentare la percentuale di automobili alimentate da carburanti alternativi (nel 2009 al 5%) nonostante il prezzo di quelli tradizionali non fornisca ancora forti incoraggiamenti per scegliere mezzi più efficienti. Proporre incentivi e aumentare la rete di distribuzione di metano e gpl. Investire in una rete di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi. Il tutto cercando di tenere sotto controllo gli obiettivi che l'Ue si è posta: ridurre del 60 per cento la CO2 prodotta dai trasporti entro il 2050 rispetto ai livelli di vent'anni fa. Un obiettivo che, quando mancano solo quarant'anni, si è fatto ancora più ambizioso. Se si considera che le emissioni sono aumentate dal 1990, la riduzione complessiva ora deve essere del 68 per cento.