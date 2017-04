Trasporto pesante, la sostenibilità è l’orizzonte di Scania

Il trasporto commerciale ha un impatto ambientale tutt’altro che marginale. Una constatazione suffragata non solo dall’osservazione quotidiana del traffico ma anche dall’Eea (European Environment Agency), l’Agenzia europea dell’ambiente. L’organismo della Ue ha infatti rilevato come nel 2013 il settore dei trasporti abbia rappresentato quasi un quarto del totale delle emissioni di gas serra in Europa. Per tali emissioni, il 45 per cento era attribuibile alle autovetture e il 20 per cento ai veicoli pesanti. Da allora sono stati compiuti passi da gigante grazie sia all’inasprimento delle normative antinquinamento sia all’impegno di alcuni costruttori. Ad esempio la svedese Scania – specializzata in mezzi industriali – che nel solo 2016 ha incrementato del 40 per cento le vendite di veicoli ibridi o alimentati mediante carburanti alternativi.

Nel 2016, Scania ha venduto 5mila veicoli sostenibili

Sostenibilità e profittabilità vanno di pari passo

Scania investe nella formazione degli autisti