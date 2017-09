Trattamenti che migliorano la vista

Sull'onda del grande interesse suscitato nel pubblico dalla pubblicazione del libro originale di W.H. Bates "Vista perfetta senza occhiali", la Casa editrice Juppiter Consulting ha recentemente pubblicato il libro del 1926 "Storie dalla Clinica", scritto dalla fedele assistente del Dott. Bates, Emily C. Lierman. Si tratta di un testo fondamentale per coloro che, avendo letto il libro originale di Bates, vogliono sapere come venivano effettivamente eseguiti i trattamenti per insegnare il rilassamento visivo direttamente ai pazienti, durante le sedute gratuite di "clinica ambulatoriale" nell'ospedale di Harlem nella prima metà degli Anni Venti a New York. Nel libro sono raccontati decine e decine di casi, dai più semplici e veloci, come la comune astenopia dei bambini scolari, a quelli più ostinati e complicati, come le cataratte senili o la cecità di nascita. Leggendo non vi sono dubbi: la cura della vista imperfetta è possibile mediante auto-trattamento senza occhiali. Sono però necessarie un'apertura mentale e una disponibilità ad esercitarsi fedelmente ogni giorno davanti alla tabella di controllo e durante tutta la giornata con altri oggetti, per arrivare alla guarigione completa e permanente. La lettura del libro serve per convincersi di questo, ci fa conoscere importanti suggerimenti per evitare di compiere gli errori più comuni che impediscono il rapido progresso del trattamento. Forse il suggerimento più prezioso, dopo quello di scartare definitivamente gli occhiali, è quello di non fissare mai lo sguardo, in nessun caso: solo imparando ad utilizzare la centrale fissazione e quindi a muovere il punto di fissazione continuamente ed agevolmente si impara a vedere senza sforzarsi e in maniera naturale, lasciando agli occhi e alla mente il compito di mettere a fuoco le cose in maniera automatica, senza interferire. Chi ha già sentito parlare del "Metodo Bates" ed ha provato a praticarne i principi senza ottenere risultati, non può fare a meno di leggere questo preziosissimo libro, inedito per l'Italia ed ora disponibile in versione completa in 270 pagine di utili contenuti, notevoli anche per la salute generale dell'intero psicosoma umano. Rishi Giovanni Gatti