Trattamento della vista imperfetta

Secondo Bates, la vista imperfetta dipende da una sola causa: la mancanza di rilassamento dei centri visivi nella mente. Ovvero, da uno "sforzo" che l'occhio difettoso fa per vedere bene o meglio. Nel caso dei miopi, in genere lo sforzo assume la forma di una certa "fissità" dello sguardo, quando la mente, non riuscendo ad interpretare correttamente le impressioni retiniche, a causa magari anche di un errore refrattivo, cerca di chiarire il punto osservato fissandolo. L'esperienza comune è che se per un periodo non si portano gli occhiali da vista l'entità di questo sforzo può variare molto nell'arco della giornata, in certi casi addirittura di minuto in minuto, spesso migliorando notevolmente in condizioni favorevoli, ed aggravandosi in quelle sfavorevoli. L'obiettivo del Metodo Bates è proprio quello di scoprire come sia possibile riprodurre e prolungare i momenti di visione migliorata o nitida. Ciò si ottiene attuando con fiducia e continuità il "trattamento", e cioè praticando le tecniche del Metodo. Per "trattamento", quindi, non si intende il subire una qualche azione da fattori esterni, bensì il "trattarsi da sé": il paziente mette in atto da sé, regolarmente, le tecniche che impara per alleviare lo sforzo che inconsciamente fa per vedere. Un mezzo fondamentale per praticare l'auto-trattamento è la tabella di controllo di Snellen, quel quadro che gli oculisti, gli ottici e gli optometristi usano per misurare la vista. Messi davanti alla tabella, coloro che hanno una vista difettosa si devono esercitare a scoprire quale "trucco" o "stratagemma mentale" sia più adatto per passare dallo sforzo al rilassamento e con ciò chiarire la visione, e la tabella. Non esistono insegnanti o medici che possano trasmettere questo: è il paziente stesso che deve imparare di nuovo a vedere bene senza occhiali, con la pratica continuata delle tecniche che lui stesso ha scoperto essere efficaci, per sé. Rishi Giovanni Gatti