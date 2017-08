Infine i crampi, che spesso attanagliano gli sportivi sia di giorno che di notte sono ben contrastati da Cuprum. Il crampo reclama uno stato di sovradistensione muscolare e un eccessivo affaticamento. Anche la gravidanza obbliga spesso le madri ad alzarsi di notte per sciogliere i crampi. In tutti questi casi Cuprum è utilizzabile per periodi prolungati, a giorni alterni, 5 granuli ogni mattina.