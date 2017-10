Tre inedite “verdi” per Chrysler al Detroit Auto Show 2008

Il futuro prossimo sembra essere già disegnato: le auto saranno sempre più elettriche. E in questa direzione vanno i tre inediti concept, uno per brand, che Chrysler presenterà all'Detroit Auto Show americano. Una Jeep Renegade ibrida con due motori elettrici (85kW in totale) accoppiati ad un propulsore diesel Bluetec di origine Mercedes. Le batterie saranno quelle di nuova generazione al litio e la struttura della Renegade Hybrid sarà in alluminio in modo da alleggerire il peso riducendo consumi ed emissioni. Naturalmente come impone Jeep, il tutto con quattro ruote motrici. Il secondo concept è la Chrysler Ecovoyager, un coupè a linea alta quattro posti ad idrogeno. L?idrogeno resta molto lontano ma le sperimentazioni continuano: Ecovoyager avrà fuel cell ad alimentare un potente motore elettrico da 200 kW. L?autonomia dichiarata è di tutto rispetto (480 km) così come l?accelerazione da 0 a100 km/h in poco meno di 8 secondi. L?ultima è la Dodge Zeo, un 2+2 sport wagon elettrica: motore elettrico da 250 kW, batterie al litio, autonomia di quasi 380 km a zero emissioni. Alessandro Marchetti Tricamo