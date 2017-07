Treccia all’arancia

Ingredienti per 6 persone 350 g di farina 25 g di lievito di birra 150 g di zucchero di canna 50 g di burro 2 uova 2 cucchiai di scorza di arancia grattugiata (non trattata) 1 dl di latte 125 g di cocco essiccato grattugiato olio sale Preparazione In una terrina stemperare il lievito con metà latte tiepido, poi incorporare un quarto della farina. Coprire e far riposare per 10 minuti. Unire all'impasto 4 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale, le uova, il burro e a poco a poco la farina ed il latte (meno 2 cucchiai) rimasti. Impastare per ottenere un composto omogeneo, coprire e lasciar lievitare in luogo tiepido avvolto da un canovaccio per 2 ore. Stendere la pasta, distribuirvi sopra la scorza di arancia ed il cocco e lavorarla per incorporarvi questi ingredienti. Dividere la pasta in 3 parti, formare dei rotolini ed intrecciarli. Trasferire la treccia in una teglia unta, spennellarla di latte e lasciarla lievitare per 1 ora. Cuocere per 30-35 minuti in foro a 180° C. Raffreddare prima di servire. Varianti Latte di avena invece del latte vaccino e cocco fresco grattugiato invece di quello essiccato.