In cammino nella natura con il cane

Chi vive in città lo sa bene, gli spazi aperti e “naturali” per passeggiare con il proprio cane sono pressoché inesistenti, se non sono presenti parchi nelle vicinanze bisogna accontentarsi di poche spelacchiate aree cani o di condurre l’animale al guinzaglio su distese di asfalto.

Riscoprire un legame antico

La Compagnia dei Cammini

Uomini, cani e asini in cammino

Le escursioni