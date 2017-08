Sfruttamento minerario raccontato camminando

Lo sfruttamento minerario della media Val Camonica è iniziato ad opera dei Romani e si è protratto fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. In seguito le nuove tecniche estrattive non potevano essere applicate a questi ambienti e la costruzione di strade accessibili ai mezzi a motore avrebbe comportato spese superiori ai guadagni. Le miniere e le relative strutture vennero dismesse e ci si dimenticò di queste vallate e del loro sottosuolo. Ci troviamo in una zona di confine fra le province di Brescia e Bergamo, al limite delle Orobie Orientali. Il percorso parte dall'abitato di Loveno (Bs, 1300 m) e raggiunge il Passo del Sellerino (2412 m) con una camminata di 5,30 ore. Poco prima di entrare nell'abitato di Loveno, si incontra un grosso crocefisso nei pressi una mulattiera acciottolata che sale alla nostra destra. Seguiamo i segnavia C.A.I. bianco-rossi e in 20 minuti ci portiamo presso un gruppo di malghe ristrutturate. Vicino al Bait del Chich spicca un antico masso erratico impreziosito da incisioni rupestri preistoriche. Il sentiero incontra poi un bivio, noi ci manteniamo a sinistra e proseguiamo in lieve salita. Poco oltre eccoci dinanzi ad un'altra biforcazione; le segnalazioni ci introducono in un bosco di abeti rossi aggrappato al versante sinistro della valletta che scende a Loveno. La zona è ricca di sentieri secondari e deviazioni in virtù della densa attività pastorizia svolta dai locali nei secoli. Negli ultimi decenni la montagna è stata gradatamente abbandonata, le abetaie hanno sostituito i pascoli ma sono rimasti innumerevoli solchi creati dal lungo cammino di animali e uomini. La pendenza del tracciato inizia a farsi sentire, la salita diviene più impervia e si raggiunge la suggestiva cascata sul torrente Largone e quindi l'omonima Malga e Conca (1762 m, 1 ora da Loveno) con un po' di fiatone. D'altronde dobbiamo guadagnare quota, uscire dalla fascia boschiva e portarci nel tipico ambiente orobico d'altura. Eccoci infatti, il nostro orizzonte ormai è occupato da crinali che si rincorrono a perdita d'occhio fra costoloni erbosi, ghiaioni e pennacchi di roccia incupiti dal cielo terso che spesso a queste altitudini la primavera ci regala. Abeti e larici escono di scena e gli arbusti di rododendro restano protagonisti incontrastati della vegetazione. Il segnavia attraversa il torrente e risale su traccia fra i cespugli in direzione sud. Qui alcuni muraglioni di sasso e discariche di minerale ferroso anticipano gli inghiottitoi cadenti di alcune vecchie miniere di ferro (1,40 ore). L'atmosfera è rarefatta e pregna di emozioni; fa impressione pensare che in questi stessi luoghi in cui noi camminiamo per sport e passione per la montagna, si siano consumate vite durissime ai limiti della sopportazione. Qualcuno, nei paesi sottostanti si ricorda ancora degli ultimi minatori. A lavorare ovviamente andavano a piedi per la nostra stessa strada, con la differenza che la percorrevano più e più volte anche dopo ore di miniera. Dormivano in edifici di sasso e lamiere collegati tramite cunicoli sotterranei direttamente con i filoni di minerale. Il materiale veniva portato a valle con slitte trainate da muli e, dove le mulattiere lo consentivano, con carretti. Solo negli ultimi anni di attività subentrarono le teleferiche. D'inverno la neve obbligava all'isolamento, tagliava i collegamenti con i paesi e gli operai tornavano a casa solo a primavera. Il nostro sentiero continua a risalire il fianco della montagna e si intrufola in una valletta cosparsa di materiale detritico e di chiazze di neve fino a stagione inoltrata. Si esce sulla sommità di un dosso presso alcuni grossi massi; pieghiamo a sinistra e dopo un passetto appare la Piana dell'Uomo (2,40 ore). Si tratta di un pianoro erboso costellato da numerosi laghetti alimentati dalle acque del disgelo. Anche qui troviamo resti di altre miniere, discariche e costruzioni. Il nostro cammino continua fra i cespugli di rododendro; prima di un ruscello si abbandona la vecchia traccia per un nuovo percorso alla nostra destra. Ci alziamo verso una forcellina incisa nella cresta di fronte e ci si affaccia su una conca pascoliva disseminata di grossi macigni. Siamo in Valbona e lo specchio d'acqua ai nostri piedi è il laghetto omonimo. Lo raggiungiamo in discesa, poi l'itinerario dopo alcuni minuti di risalita inizia a scendere, costeggia un laghetto intorbato, supera il torrente Sellero e ci conduce all'incrocio con il segnavia n. 129, presso la Malga Sellerino (4 ore). Le segnalazioni rosse e bianche si arrampicano decise sul versante destro della vallata fra pascoli e rododendri. Si fiancheggiano due laghetti adagiati ormai alle falde del Monte Tre Confini fino ad incontrare la ripida serpentina diretta alla nostra mèta, il Passo del Sellerino (2412 m 5,30 ore). Ci accoglie un panorama gratificante che spazia dalle Orobie Bergamasche (in primo piano vediamo la Conca del Venerocolo, i suoi tanti laghetti e il gruppo del Pizzo Camino), alle Alpi del bresciano con i ghiacciai dell'Adamello, Blumone e Carè Alto; nelle giornate più terse lo sguardo si spinge in Valtellina sulle vette dell'Ortles-Cevedale e persino in Svizzera sul Bernina. Chi poi volesse camminare ancora, potrebbe raggiungere in altri 45 minuti la cima del Monte 3 Confini (2590 m), interessante sempre per i panorami ma soprattutto per le fioriture primaverili che ammantano i suoi fianchi. In alternativa al percorso a ritroso, ripartendo dal Passo del Sellerino si possono ridurre i tempi di discesa a 2 ore di cammino. In questo caso si ridiscende lungo la Valle del Sellero con il segnavia n. 161, fino ad immettersi sulla mulattiera comunicante con la Strada Statale del Vivione. Yalmar Tuan