Trekking nei parchi italiani

Trekking nei parchi Sa 14/Sa 21 Luglio - parco nazionale Tra Lupi e pastori (Abruzzo) Ore di cammino: 4/6 al giorno con zaino leggero Sa 28 Lug/Do 5 Ago - parco nazionale Grande traversata del Pollino Ore di cammino: 6/7 al giorno Lu 6/Do 12 Agosto - parco regionale Val Formazza, terra di confine (Piemonte) Ore di cammino: 4/5 al giorno con zaino leggero Ve 10/Ve 17 Agosto - parco nazionale Grande traversata dell'Engadina (Svizzera) Ore di cammino: 6/8 al giorno Ve 17/Do26 Agosto - parco nazionale Grande traversata dei Pirenei (Francia/Spagna) Ore di cammino: 7 al giorno Do 9/Sa 15 Settembre - parco regionale Etna, montagna di fuoco (Sicilia) Ore di cammino: 6/7 al giorno Per informazioni: La Boscaglia Sede in Toscana (segreteria) Via di Chiatri, 865/C 55050 Bozzano (Lu) tel. 0583 356182-356177 (Caterina Melander) fax 0583 356173 e-mail: [email protected]

