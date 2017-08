Trekking sul Monte Resegone (Bg)

Le guglie del Resegone però richiamano camminatori anche da lontano. I vecchi del posto sostengono che i forestieri li riconosci subito; forse per quel particolare modo di procedere con il naso all'insù e gli occhi puntati sulle creste dentellate celebrate dal Manzoni. Sul Monte Resegone ci si va per abitudine, amicizia, sportività, o semplice curiosità letteraria, è quindi una cima di tanti e per tanti e agli escursionisti più esigenti può risultare una proposta troppo comune. Però è anche vero che le mète escursionistiche più gettonate raccolgono tanti consensi in virtù di meriti effettivi, quali la capacità di affascinare con i loro panorami e di rilassare in un ambiente ospitale che metta a proprio agio, come di fatto vuole il trekking e chi lo pratica.