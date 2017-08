Trekking Val Falcina (Bl)

Sulla destra orografica del torrente Mis, la Val Falcina è chiusa a sud-ovest dalle pareti dolomitiche del Monte Pizzocco e sbocca nel lago artificiale del Mis. Il "sentiero natura" della Val Facina è un breve percorso ad anello, di circa quattro chilometri, che consente, anche ad escursionisti non esperti, di immergersi in ambienti dal fascino selvaggio e dall'indubbio interesse naturalistico. Per accedervi dalla valle del Piave si percorre la strada provinciale n.2 della Valle del Mis: dopo alcune gallerie si giunge in breve al ponte che attraversa il torrente Falcina, dove ha inizio il sentiero. Appena oltre, presso il Pian della Falcina, è possibile lasciare l'auto. I pannelli collocati ai margini del tracciato riportano informazioni geologiche, botaniche e faunistiche che rendono la passeggiata una bella occasione per approfondire la conoscenza della natura di questi luoghi. Durata media del trekking (escluse le soste): 1 ora e 20 minuti. Dal punto di partenza di Pian Falcina si procede verso Col de la Feda. Seguendo la direzione ovest dopo circa un quarto d'ora si raggiunge un punto panoramico (Casera Scalada) dal quale si può ammirare il torrente Falcina nel suo scorrere. Da lì ci si dirige in drezione sud-ovest verso la Val dei Burt a incrociare l'omonimo torrente; ancora una breve marcia di cinque minuti e si arriva al bosco dei carbonai dove si può fare una breve sosta prima di riprendere il cammino in direzione sud-est fino alla faggeta. Da qui una camminata di circa mezz'ora in direzione est ci porterà alla Val de le Pelade, si attraverserà il ponte sul Mis per tornare al punto di partenza di Pian Falcina. Flora e vegetazione La zona è importante soprattutto per la presenza di entità floristiche a diffusione orientale (Pino nero, Ambretta di Ressmann, Campanula della Carnia, Euforbia di Kerner), alcune delle quali trovano proprio qui il limite occidentale del proprio areale. I tipi di vegetazione forestale che si incontrano più frequentemente lungo il percorso sono la faggeta submontana con carpino nero, la boscaglia di forra, e le formazioni a pino nero dei versanti più aridi. Da segnalare l'interessante e molto diffusa vegetazione delle rupi umide, dominata dalla Spirea cuneata, endemismo veneto-friulano. Fauna Gran parte dell'itinerario si sviluppa attraverso cedui di latifoglie, che offrono ospitalità a molte specie animali, fra cui numerosissimi uccelli passeriformi. Se si è fortunati, attenti e silenziosi, si può osservare il camoscio o vedere altre specie più rare: l'aquila reale, il picchio nero, la vipera, la volpe. La presenza del lago contribuisce ad aumentare la diversità faunistica dell'area: il rospo comune e la rana montana, la natrice dal collare e, fra gli uccelli, la rondine montana, i germani reali e la ballerina gialla. Indirizzi utili Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre (Bl) Tel: 0439 3328 www.dolomitipark.it E-mail: [email protected]