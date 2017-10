Trenitalia a energia solare

Trenitalia (gruppo Fs) ha deciso di sperimentare per la prima volta in Europa l'uso di pannelli fotovoltaici, che consentiranno di mantenere in carica gli accumulatori di bordo non solo durante la marcia dei treni, ma anche durante lo stazionamento dei convogli. Il progetto pilota denominato PVTrain, per la sperimentazione dei pannelli solari in ambito ferroviario, si inserisce nell'ambito del Programma comunitario "Life Ambiente". Per questo progetto la Comunità Europea ha concesso un contributo pari a 616.000 euro, una somma che coprirà la metà del costo dell'iniziativa. La sperimentazione durerà due anni e interesserà un campione di 10 tipi di carrozze, locomotori e carri merci. L'uso della tecnologia a pannelli solari permetterà una sensibile riduzione dell'impatto ambientale per i seguenti motivi: l'aumento del ciclo di vita degli accumulatori dei treni, non più sottoposti a continui cicli di carica/scarica e la riduzione dell'emissione di gas serra in quanto non si dovrà più ricorrere a fonti termiche primarie per mantenere le batterie cariche durante la sosta. Da un punto di vista tecnico, l'esperimento prevede l'applicazione sui tetti dei rotabili di pannelli fotovoltaici al silicio amorfo (particolarmente adatti alle superfici curve). Da segnalare anche che, per il progetto PVTrain, Trenitalia ha ottenuto il premio nazionale per l'ambiente "Gianfranco Merlì" (edizione 2002), conferito dall'associazione Nazionale di Tutela Ambientale per "l'alto valore dell'iniziativa" che rappresenta un "incentivo generale ad un maggiore e concreto impegno per l'ambiente". Tomaso Scotti