Trenta idee di cioccolato

Mascao, Compañera, Bribon e tutti gli altri prodotti della nuova linea di cioccolato da agricoltura biologica sono finalmente arrivati sugli scaffali dei negozi Altromercato. All?interno di originali e sofisticate confezioni, si possono trovare oltre trenta nuovi gusti, all?insegna di un prodotto sempre più ricercato e sostenibile, dove commercio equo e agricoltura biologica si fondono in un unico percorso verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Per questo l?equo-bio non solo è un prodotto di altissima qualità per i consumatori, ma fa bene alla terra, a chi la abita e a chi la lavora. I Mascao sono tutti a base di cioccolato equo e solidale da agricoltura biologica: la loro particolarità è quella di essere prodotti senza lecitina di soia e con il Mascobado, zucchero di canna integrale dalle ricche note aromatiche, che conferisce gusto e consistenza davvero unici, grazie anche alla lavorazione artigianale e ad un lungo concaggio (processo di miscelazione degli ingredienti) che elimina ogni residuo acido e rende il cioccolato uniforme e vellutato. Rinnovati nell?aspetto, restano i gusti classici, come il cioccolato fondente extra 70% dal sapore intenso e persistente, ottimo da degustare nel pomeriggio con un bicchierino di marsala; oppure il cioccolato al latte, dal colore chiaro ma dall?aroma deciso e avvolgente, ottimo a colazione accompagnato da un tè nero indiano. Tra le irresistibili novità troviamo invece il cioccolato fondente con menta, che sfuma piacevolmente in bocca per la presenza di piccoli cristalli di zucchero, da consumarsi alla sera accompagnato da un distillato chiaro; il cioccolato fondente extra all?arancia ideale per il dopocena con un delicato tè bianco; il cioccolato fondente extra con quinoa e riso, con intenso profumo di cereali tostati, ottimo per una pausa caffè di metà giornata? e tanti altri ancora! Sabato 4 ottobre in tutte le botteghe Chico Mendes Altromercato degustazione dei nuovi cioccolati. Info [email protected]