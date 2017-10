Abbiamo trovato il nostro fotografo selvaggio!

30 anni, di Sulmona ma milanese d'adozione, portatore sano di coraggio, fotografo di talento e grande conoscitore della foresta pluviale. Questo è l'identikit dell'inviato prescelto, Francesco Pistilli che, passaporto alla mano, è già in fase di preparazione valigia e richiamo dei vaccini per partire alla volta di Manaus, punto di partenza della nostra spedizione selvaggia. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, inviato le loro foto e trasmesso tanto entusiasmo e voglia di partire. Non è certo stato facile per noi selezionare un solo fotografo, perché le candidature erano veramente tutte interessantissime! Restate comunque sintonizzati perché l'avventura non finisce certo qua: nei prossimi giorni avremo nuovamente bisogno di voi! Stay tuned!