Tuina: antica tecnica manuale cinese

Le metodiche terapeutiche del massaggio Tuina sono numerose (più di quaranta) e si basano su tecniche di sfioramento, impastamento, afferramento, rotazione, mobilizzazione attiva e passiva, spesso analoghe a quelle della moderna massoterapia ed atte a ridurre le contratture muscolari, mobilizzare le aree articolari, migliorare il microcircolo, ecc. Il trattamento insiste anche, secondo i principi tradizionali, sui "punti" e sui "meridiani", considerati vettori e regolatori di quella "bioenergia" che si definisce Qi. In un trattamento di Tuina, si instaura un profondo rapporto con l'altra persona attraverso il contatto delle mani che premono e si muovono secondo schemi precisi, sono veicoli di messaggi che vanno da noi verso il ricevente e viceversa, instaurando una comunicazione che risulta essere estremamente profonda e diretta. La tecnica millenaria del Tuina è una risposta efficace a quasi tutte le patologie e può essere utilizzata nei trattamenti di malattie croniche, infiammazione delle articolazioni, artrite, artrosi e dolori muscolari. Il Tuina è anche efficace a livello preventivo, poiché contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, a regolare le attività del sistema nervoso e a migliorare la circolazione sanguigna, il flusso nutritivo ai tessuti e l'efficienza delle articolazioni. In molti casi il Tuina costituisce una tecnica di trattamento autonoma, in altri può essere un efficace complemento ad agopuntura, shiatsu, fitoterapia, riflessologia plantare ed a tecniche manuali di diversa natura. Il Tuina deve essere praticato dal terapista preferibilmente insieme al Qigong, in modo da consentire la ricostituzione delle energie spese con la pratica del Tuina stesso. Il Qigong , antichissima ginnastica energetica cinese, ricostituisce l'equilibrio mentale e fisico, consentendo di raggiungere in breve tempo un perfetto stato di benessere. Istituto Orientale Medicina Energetica a cura di Sonia Tarantola