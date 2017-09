Un giorno per Tullia e Gino Girolomoni

Momento saliente dell'evento del 19 ottobre organizzato dalla Fondazione Girolomoni è stata la presentazione del libro "Tullia dove sei?" (2013, edito da Libreria editrice fiorentina), un diario in forma di pensieri, ricordi e preghiere scritto da Gino per amore e riconoscenza nei confronti della persona con la quale ha condiviso una vita e costruito un progetto, quello che ancora oggi vive a Montebello. Il programma è stato impreziosito dalle letture tratte dai libri di Gino e da alcuni interventi di amici e colleghi sul tema "La custodia del Creato" che hanno evidenziato come lo stile di vita e il progetto originario siano ancora attuali. Durante la giornata sono intervenuti anche i figli Maria, Giovanni e Samuele Girolomoni e il compagno di una vita Giannozzo Pucci che ha condiviso e fatto parte dell'esperienza di Montebello sin dall'inizio. La giornata si è conclusa con uno spettacolo di marionette tratta da "Il teatro dei sensibili".