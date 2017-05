Tulou, le case-fortezza autosufficienti del popolo cinese degli Hakka

I tulou sono case-fortezza costruite oltre dieci secoli fa dal popolo Hakka, un gruppo di contadini di etnia Han che alla fine del primo millennio decise di lasciare la terra d’origine nella Cina centrale per emigrare al sud, stabilendosi così nelle province del Guangdong e del Fujian. Ad oggi in queste splendide abitazioni funzionali vivono decine di famiglie riunite in una sorta di clan con più di cento contadini le cui usanze e stile di vita sono rimasti quelli tradizionali – anche se l'invasione turistica che hanno visto queste zone rischia di alterarle. L’Unesco, allo scopo di contribuire alla conservazione di queste fortezze-villaggio, ha inserito i tulou nella lista dei patrimoni dell’umanità nel 2008, citando questi edifici come esempi eccezionali di una tradizione che ha permesso di creare abitazioni uniche e funzionali.

Tulou, struttura circolare e materiali naturali

Una storia che ha radici molto lontane

La vita di clan, il modello sociale del popolo Hakka

Un tulou moderno