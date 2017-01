Turismo sessuale, un fenomeno divenuto emergenza internazionale

La straordinaria espansione dei mezzi di trasporto aereo e il conseguente aumento del numero di turisti che attraversano i continenti in lungo e in largo, hanno trasformato il nostro pianeta in un gigantesco parco di divertimento estremo. La globalizzazione economica, il divario nord-sud, il basso grado di scolarizzazione, la corruzione, il degrado dell'immagine della donna, le migrazioni clandestine, l'esasperazione della sessualità da parte dei giovani e dei popoli occidentali, gli sviluppi dell'industria del sesso, sono alcune delle ragioni all'origine della prostituzione a scopi turistici nel mondo.

La mappa del turismo sessuale