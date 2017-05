Tutta la bellezza della natura, la trovi in natura!

La cosmesi nasce quindi nei campi, tra le radici, i fiori, le erbe di campo, per dare bellezza, catturarne le virtù, il profumo, secondo alcuni persino il carattere, e trasferirlo in quelli che si sono rivelati nel tempo veri e propri elisir di bellezza, semplici, vitali e per questo efficacissimi. Ai nostri giorni, persa l'arte (ma si può recuperare!) e complice il poco tempo a disposizione, possiamo trovare un valido alleato per la nostra bellezza nei prodotti di cosmesi naturale. Per essere davvero naturale, un cosmetico deve essere poco elaborato, contenere estratti diversi di piante, erbe, fiori, radici ed evitare sostanze complesse o di sintesi, conservanti ed emulsionanti sintetici. Spesso i cosmetici naturali autentici sono quelli che ad ogni acquisto si rivelano differenti, per colore, profumo, consistenza; l'omologazione dei prodotti, può essere indicativa della presenza di ingredienti chimici. Questi ingredienti oltre che potenzialmente dannosi, sono anche superflui, perché il progresso tecnologico e scientifico dell'applicazione cosmetica delle piante ha raggiunto ottimi livelli, adeguati agli standard qualitativi e quantitativi imposti dal mercato. L'etichetta, come sempre, è uno strumento importante per il consumatore che vuole sapere cosa compra: per legge quella dei cosmetici deve riportare tutti gli ingredienti in lingua inglese, in ordine decrescente di quantità. Se un ingrediente appare tra le ultime voci significa che ce n'è poco, anche pochissimo. Ma le aziende produttrici hanno la facoltà di aggiungere informazioni utili. E questo è da interpretare come segno di trasparenza e serietà. La provenienza biologica o selvatica delle materie prime, infine, è sempre da preferire.