Charlyn "Chan" Marshall, nata Charlyn Marie Marshall, in arte Cat Power, torna dopo un silenzio durato a lungo e dopo un periodo di grossi cambiamenti personali. Compiuti da poco i quarant'anni, finito l'amore con l'attore Giovanni Ribisi, Chan sembra pronta a una sua personalissima "rivoluzione". Si è anche tagliata i capelli, e si sa, "una donna che si taglia i capelli è una donna che sta per cambiar vita". Di sicuro Cat Power ha modificato il suo modo di fare musica. Già da solo il nome Philippe Zdar (del duo francese elettronico Cassius) al mixer basta a far capire la portata del cambiamento. Ma quella con Philippe non è l'unica collaborazione importante contenuta nel disco: anche Iggy Pop è presente sul finale della traccia Nothing But Time. E tante sono anche le citazioni/ispirazioni (da Nina Simone di Funkier Than a Mosquito's Tweeter per la traccia Peace and Love per arrivare a Heroes di David Bowie proprio in Nothing But Time). Di sicuro Sun è un lavoro diverso dai precedenti di Cat Power. "Sun è non guardare indietro, rialzarsi, e andare avanti con fiducia verso il proprio futuro, con forza e realizzazione" dice la stessa Chan. Per farvi un'idea, sul sito della radio pubblica americana NPR.org trovate lo streaming integrale di Sun in pre-listening fino all'uscita dell'album. Sun, here it comes!!