Tutte le novità del social eating

Ci sono i Lord, ovvero chi sceglie di aprire la propria casa e condividere la propria passione per la cucina, e ci sono gli Slurper, tutti coloro che hanno voglia di fare nuove conoscenze e di farle davanti a un buon piatto. Se volete organizzare o prenotare una social dinner iniziate a prendere dimestichezza con questi termini perché online è appena sbarcata una nuova piattaforma che vi sarà molto utile. La trovate all'indirizzo Slurpdinner.com: registrandovi gratuitamente potrete creare un evento oppure prenotarvi per partecipare a una cena. La novità è la possibilità di assicurarvi il vostro posto a tavola versando solo la quota di prenotazione, mentre l'intero costo dell'evento verrà pagato direttamente al padrone di casa. "Una modalità di pagamento più sostenibile – afferma Barbara Carbone, una delle fondatrici del portale – per favorire i giovani che non sono costretti così ad anticipare tutto subito. E se capita di disdire la cena, si perde solo l'acconto". Per i lord che desiderino un piccolo aiuto invece, Slurpdinner.com mette a disposizione un esperto per la scelta del vino, le ricette di uno chef napoletano e anche un fotografo professionista. "Ci siamo ispirati ai modelli americani dove il social eating è nato - continua Barbara - Vogliamo che resti un gioco, un modo originale di condividere una serata e di conoscersi in un'era in cui siamo abituati a rapportarci principalmente attraverso i social".