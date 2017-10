Tutti a Roma per l’Ecofest

Ecofest Una tre giorni dedicati alla (ri)scoperta della cultura ambientale nel cuore verde di Roma: Villa Borghese. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre il parco ospiterà in diverse location convegni, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli teatrali, laboratori ludico-didattici per bambini. Dopo la consueta inaugurazione ufficiale con le autorità (venerdì alle 9,30 presso la terrazza del Pincio), nelle tavole rotonde organizzate si parlerà di energie rinnovabili (venerdì alle 11 alla Casina Valadier), della valorizzazione dei parchi del Lazio (sabato alle 11 alla Casa del Cinema) e dell?emergenza climatica e delle potenziali politiche che i governi possono mettere in atto per fronteggiare la situazione (sabato alle 15,30, sempre alla Casa del Cinema). Accanto ai convegni, però, ci sarà spazio per l?intrattenimento, affidato a una selezione di film inerenti al tema ecologico: si inizia venerdì con ?Vajont? e ?L?albero degli zoccoli?, si prosegue sabato con il documentario ?Il pianeta azzurro? e si conclude con il gran finale domenicale, con due classici (?Deserto rosso? di Antonioni e ?L?ingorgo? di Comencini) e il film di Di Caprio (?L?undicesima ora?). Largo anche alla musica: si va dal pop di Neffa (Venerdì alle 21 al Pincio) a un concerto di classica diretto da Vince Tempera (sabato, stessa ora, stesso luogo), al one man show di Massimo Lopez dedicato a Frank Sinatra (domenica). Ma non solo divertimento per i più grandi: nella sezione teatrale, ci aspettano molti spettacoli rivolti ai bambini, soprattutto di marionette e burattini (?Areste Paganos e i giganti?, venerdì; ?Lino e Lina?, sabato; ?L?antica tradizione di Pulcinella?, domenica). Sempre ai più piccoli, sono dedicati i laboratori che si terranno nelle tre giornate: ad esempio, ?Erbe, erbacce, erbari?, per imparare a riconoscere le piante sotto la guida di un esperto, e ?Birdwatching in giardino?, per familiarizzare con le tante specie ornitologiche che abitano nel parco. E per tutti, l?animazione che artisti di strada (giocolieri, trampolieri, mangiatori di fuoco) porteranno in vari angoli della villa, in una suggestiva cornice che regalerà ancora più atmosfera alla magia della giocoleria. Olimpia Ellero