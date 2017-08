Tutti i gusti del cinema…

Rustico. Un americano a Roma (di Steno, Italia 1954), è il film di Alberto Sordi dell'impagabile sequenza in cui parla col paiolo di pastasciutta: "Macarone... m'hai provocato e io te distruggo, macarone! Io me te magno". Tradizionale, di sapore antico. Storia di ragazzi e di ragazze (di Pupi Avati, Italia 1989). Piccoli impacci, ruvide cortesie, momentanee tensioni in un pranzo di fidanzamento, nei toni del lontano '36. Con le venti succulente pietanze vanno in tavola le storie dei trenta invitati (le famiglie dei due giovani), allusioni a segreti coniugali, sprazzi di spontaneità. Un'Italia antica. Al ristorante. La cena (di Ettore Scola, Italia/Francia 1998). Le tante storie di tanti personaggi al ristorante romano "Arturo al Portico" sotto l'occhio della moglie del proprietario, Flora (Fanny Ardant). A volte un retrogusto un po' amaro... ma l'ultima portata è una sorpresa. In famiglia. Mangiare, bere, uomo, donna (di Ang Lee, Taiwan-Usa 1994). Il miglior chef di Taipei, vedovo, riacquista il gusto della vita cucinando, insieme alle tre figlie. Il cibo qui è mezzo di comunicazione, metafora di vita. Il mangiare è un rito familiare con cui si supera l'incapacità di comunicare dei sentimenti. Esotico. Il profumo della papaya verde (di Tran Anh Hung, Vietnam/Francia 1993). Premiato a Cannes con la Caméra d'or per l'opera prima. È la storia di Mui, una giovane di campagna che va a servire nella casa di un ricco pianista. Sarà amore... Un film delicatamente orientale nella squisita attenzione ai gesti e ai riti della preparazione dei cibi, nei deliziosi indugi sui più piccoli incanti della natura. Di carne. Prosciutto prosciutto (di Juan José Bigas Luna, Spagna 1992). Le sensuali Penélope Cruz e Stefania Sandrelli giocano i ruoli di un intrigo farsesco in cui le forme, gli odori, gli afrori, i sapori del cibo simboleggiano quelli del sesso. Sudamericano e speziato. Come l'acqua per il cioccolato (di Alfonso Arau, Messico 1992). È tratto da un romanzo di Laura Esquivel (1989) con ricette, amori e rimedi casalinghi. Filosofico. La mia cena con André (di Louis Malle, Usa 1981). Quando la tavola è il luogo per discutere. In un ristorante di New York un grande regista di successo e uno scrittore spiantato cominciano a tavola una conversazione che si trasforma in una discussione filosofica sulla vita, l'arte, il teatro di Grotowski, un viaggio nel Nepal e... le necessità quotidiane. Surreale. Il fascino discreto della borghesia (di Luis Bunuel, Italia/Francia 1972). I Thévenot e i Sénéchal continuano a scambiarsi inviti per un pranzo, ma non riescono mai a mangiare. Un pranzo continuamente interrotto smaschera la borghesia e le sue istituzioni. Un compendio di tutto il cinema bunueliano. Pantagruelico. La grande abbuffata(di Marco Ferreri, Italia/Francia 1973). Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret e Michel Piccoli sono quattro amici che si riuniscono in una villa fuori Parigi decisi a compiere una "grande bouffe", un amplesso mortale di eccessi gastronomici ed erotici. Mangiano, mangiano, mangiano, si sfidano; poi ai cibi s'aggiungono le donne, i quadri erotici, le cavalcate sulla Bugatti, e una maestrina all'apparenza innocente (Andréa Ferréol) fino... alla fine. Le ricche pietanze sono di Fauchon, dal 1886 storico paradiso dei gourmet in Place de la Madeleine, Parigi. Da cannibali. Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante (di Peter Greenaway, Paesi Bassi/Francia/Gran Bretagna 1989). Si fonda sul trinomio cibo-sesso-violenza il film più sarcastico, feroce e divertente di Greenaway. Scanditi dalle musiche di Michael Nyman, dieci giorni, in dieci pranzi, in un ristorante francese di Londra, dove si consuma con la complicità dello chef l'adulterio tra la moglie d'un mafioso e un bibliotecario. Il marito, scoperta la tresca, uccide l'amante. La moglie si vendica: glielo servirà, in una "cena speciale", cotto al forno e ben glassato. Un po' perverso. Affare di gusto (di Bernard Rapp, Francia 1999). Frédéric Delamont, ricco industriale, raffinato e decadente, assolda un giovane cameriere affinché gli faccia da "assaggiatore". Un rapporto che sbocca in un legame perverso, di prevaricazione, di sottomissione: e l'arma utilizzata è sempre il cibo. Per forgiare i suoi gusti, gli fa subire indigestioni di crostacei; per soggiogarlo, lo sottopone a privazioni. Dal romanzo 'Affaires de goût' di Philippe Balland. Per un duetto erotico-gastronomico. Tom Jones (di Tony Richardson, Usa/Gran Bretagna 1963). Memorabile la scena di questo film (4 premi Oscar) ambientato nel '700, dal romanzo di Henry Fielding: Albert Finney e Joan Greenwood mimano e pregustano, azzannando l'uno di fronte all'altra la selvaggina portata nei loro piatti, l'unione d'amore... Tenero. Ricette d'amore (di Katja Studt, Germania/Italia/Austria/Svizzera 2001). Martha è in una situazione di apatia verso tutti i piaceri della vita, l'unica cosa che sembra interessarle è il suo lavoro: è chef del Lido, raffinatissimo ristorante francese (in Germania). La sua vita è scossa dal doversi prendere cura della piccola nipote, che, persa la madre, rifiuta il cibo, anche gli irresistibili piatti della zia, e dall'arrivo di Mario, estroso chef italiano. Sarà proprio lui a far tornare l'appetito alla piccola - con un piatto di spaghetti! - e a risvegliare il gusto per la vita della zia. La specialità. Pomodori verdi fritti (alla fermata del treno) (di Jon Avnet, Usa 1991). "Il segreto della vita? Il segreto è nella salsa". Il racconto delle peripezie di due vecchie amiche che gestirono insieme il Whistle Stop Café a una fermata di un treno che non c'è più (dove si poteva gustare la specialità locale, i pomodori del titolo) cambia la vita della triste Evelyn (Kathy Bates). Che decide di portare a casa con sé colei che gliel'ha narrate, la nuova amica, l'anziana Ninny (Jessica Tandy). Arte culinar-culturale. Il pranzo di Babette (di Gabriel Axel, Danimarca 1987). Da un racconto di Karen Blixen. Oscar per il miglior film straniero. Babette Hersant (Stéphane Audran), cuoca francese emigrata, al servizio di due anziane signorine norvegesi allestisce un pranzo per dodici persone... che diviene una choccante rivoluzione di costume. Il dolce. Chocolat (di Lasse Hallström, Usa 2000). Vianne (Juliette Binoche) risveglia, con un negozietto di cioccolata aperto proprio di fronte alla chiesa, i sopiti appetiti e le golosità di una cittadina di provincia... Il caffè. Coffee and cigarettes (di Jim Jarmusch, Usa 2003). All'ultima Mostra di Venezia, fuori concorso, anche un Benigni inedito, nel collage in bianco e nero di Jarmusch di tre 'corti' girati nell'arco di 15 anni. Il comico toscano appare accanto a Steven Right in un episodio girato nell'86. Il tema, le chiacchiere "da bar" di fronte alla fumante tazzina.