Tutti i nuovi prodotti equosolidali

Si rafforza il legame fra chi produce biologico, chi commercializza l'equosolidale. La dimostrazione l'abbiamo avuta al Sana di Bologna, la più grande fiera del naturale in Italia. La gamma di prodotti equosolidali garantiti dal marchio TransFair Fairtrade, a lotta integrata e biologici, a sua volta si arricchisce di nuove referenze. Come il caffè monoprovenienza che la cooperativa La Alianza coltiva negli altopiani del Costarica, o il 100% arabica cresciuto, in Nicaragua "debajo de la sombra" (sotto l'ombra degli alberi) a 1000-1500 metri e raccolto da Moreno Santos e dagli altri soci di Prodecoop. Fra le nuove proposte di Mondovero anche un miele d'altura, particolarmente puro, che Luis Herrera e i suoi colleghi apicoltori riuniti nella cooperativa Copiasuro in Guatemala ottengono da api allevate in zone incontaminate, e lo zucchero di canna integrale biologico dei 2200 soci di Cepicafè, nella Sierra de Piura in Perù. Infine, un esempio importante di produzione di alto profilo sociale, dalla cooperativa Placido Rizzotto di Corleone: un'ottima nuova pasta artigianale tipica a marchio Libera Terra: Gianluca Faraone - presidente della cooperativa - e gli altri soci lavorano i cento ettari un tempo proprietà del boss della mafia Totò Riina e di un suo prestanome, terreni confiscati e sui quali ora si coltiva grano! In ognuna di queste realtà si privilegia l'unicità della provenienza territoriale, dando vita a prodotti lavorati in un'area ben determinata da singole cooperative di agricoltori secondo il metodo dell'agricoltura biologica e rispettando, come sempre, l'ambiente, le persone e il loro lavoro. "Creazioni" opera di persone che condividono il medesimo obiettivo: portare sulle tavole degli italiani alimenti buoni, genuini, biologici, che esprimono fino in fondo la tipicità agricola e alimentare dell'area da cui provengono. E hanno tutti un ingrediente in più: la dignità. Stefano Carnazzi