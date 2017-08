Tutti ” Inbici “!!

Tra il 9 e l'11 novembre si svolgerà, nel capoluogo lombardo, "Inbici", la prima Conferenza nazionale della bicicletta. L'evento è organizzato dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con la Provincia di Milano ed è a Impatto Zero. La ragione principale della conferenza è disincentivare l'uso dell'auto a scopo privato e potenziare la mobilità sostenibile (rappresentata, appunto, dalla bicicletta e dai mezzi pubblici), per la quale sono stati stanziati, quest'anno, circa 15 milioni di euro. La bicicletta, mezzo ecologico per eccellenza, è vista come la soluzione migliore per diminuire il traffico dalle nostre aree urbane e, con esso, anche lo smog che, secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), provocherebbe, in Italia, circa 8 mila morti l'anno. Senza contare i vantaggi, in termini di tempo, legati all'uso della bici: su tragitti fino a 5 km la bicicletta è infatti un mezzo altamente competitivo rispetto ai veicoli a motore. Per questo, il Ministero dell'Ambiente ha messo a punto, proprio a partire dal 2007, una serie di ecoincentivi statali che permettono di acquistare una bicicletta rottamando un vecchio motorino euro zero. Insomma, un bell'impegno a favore della sostenibilità. La conferenza si propone, tra le altre cose, di creare le infrastrutture necessarie alla circolazione sicura delle biciclette (piste ciclabili) e di modificare il codice della strada affinchè l'uso della bici sia favorito ma anche protetto, soprattutto nei centri urbani. Anche la scelta di organizzare la conferenza a Milano pare significativa: l'evento si svolgerà infatti solo un paio di mesi prima dell'entrata in vigore, nella città meneghina, del tanto discusso ticket ambientale Ecopass. Chiara Boracchi