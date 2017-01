Il massaggio linfodrenante e i suoi benefici e controindicazioni

Il linfodrenaggio o massaggio linfodrenante è uno dei migliori amici delle donne, dà risultati immediati e a lungo termine, a patto che sia eseguito correttamente. La tecnica del linfodrenaggio nasce nel 1936 in Francia, ad opera del Dott. Vodder, dopo anni di studi teorici e sperimentali. I vasi linfatici sono molto delicati ed è per questo che occorre una tecnica molto particolare che non comporti l’uso della forza, ma movimenti docili, lenti, ritmici, armonici, mirati a ricreare l’equilibrio idrico nei tessuti. Se ancora non lo conoscete, eccone la storia, la funzione e le peculiarità.

Cos'è e qual è l'origine del linfodrenaggio

Il sistema linfatico

A cosa serve il massaggio linfodrenante

Le basi del massaggio linfodrenante

Con la liberazione dei tessuti dal liquido interstiziale in eccesso si ottiene anche una migliore ossigenazione cellulare e un’accellerazione dei processi di filtrazione e riassorbimento a livello capillare e sanguigno. Il miglioramento del microcircolo viene sfruttato nel trattamento della cellulite, unitamente all’effetto antiedematoso. L’ideale è l’utilizzarlo come coadiuvante ai trattamenti di mesoterapia: praticato almeno uno o due giorni prima prepara la zona da trattare e successivamente, dopo uno/due giorni, permette al liquido iniettato di essere assorbito anche nelle zone circostanti. Linfodrenaggio manuale Il corretto drenaggio della linfa dipende interamente dalla mano e nessun apparecchio può sostituire l’approccio manuale. Con il drenaggio linfatico manuale si ottiene una rigenerazione completa ed immediata dei tessuti, nonché un effetto duraturo di riduzione dell’edema e molto spesso anche del dolore. Si arriva inoltre al riequilibrio del Sistema Neurovegetativo ed un rilassamento psicofisico globale. Inoltre si potenziano le difese immunitarie proprie dell’organismo, poiché massaggiando i linfonodi si favorisce la fuoriuscita delle cellule dell’immunità, che passano nella linfa e quindi nel sangue, aumentando la resistenza contro le infezioni. Per i suoi molteplici effetti il linfodrenaggio manuale è utilizzato nel trattamento scientifico del sistema linfatico per la risoluzione dell’edema nei decorsi post-operatori, in caso di di insufficienza venosa, nel trattamento della cellulite e di svariate patologie linfoedematose, post – traumatiche, in gravidanza, ecc.

Come riconoscere un buon linfodrenaggio

Le domande sullo stato di salute

Questione di tempo

Cosa si intende per massaggio ibrido

Un massaggio senza olio

Benefici e controindicazioni del massaggio linfodrenante

Si ringrazia per la consulenza il dott. Fabio Meardi, docente CIDESCO Italia, trainer esperto in tecniche di massaggio ed energetiche in uso principalmente nel sud-est asiatico.