Tutto bio 2006. Annuario del biologico

BioBank è l'annuario 2006 del biologico. Il "biologico" non è più solo un metodo per coltivare campi in modo rispettoso per l'ambiente e ottenere cibi sani, ma è un modo d'intendere la vita, nostra e del nostro ambiente, la nostra casa, il... tempo libero. Lo dimostrano la miriade di appuntamenti e le informazioni sui corsi di cucina in tutta Italia e le centinaia di mercatini censiti in questa completa guida, ricchi di cose nuove e intriganti. Nella scuola, nelle fattorie didattiche, nel minidizionario, sono i bambini i protagonisti di questa edizione, che contiene poi i dati aggiornati di oltre 5500 operatori impegnati nelle varie forme di vendita diretta: 1.200 aziende con vendita diretta, dove potrai trovare prodotti ruspanti e tipici; 800 agriturismi dove non si trova neanche un flaconcino di pesticidi chimici perché certificati bio... E poi, si fa chiarezza sui marchi al supermercato, si parla di mense bio nelle scuole, e s'elencano libri e riviste (tra cui la nostra), e articoli d'approfondimento sul bio & dintorni... 300 e passa pagine. Per chi vive già bio, una guida unica e insostitubile. Per chi no... sfogliando queste pagine, gliene verrà voglia. S.R.