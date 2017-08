Tutto il fascino del “bio”

Un prodotto cosmetico è naturale quando basa la propria efficacia su sostanze di provenienza vegetale, fitopreparati ed estratti, oli essenziali, profumi o componenti erboristici. Non esistendo una legge, vi sono disciplinari privati creati sull'esempio del metodo di produzione biologico nel settore alimentare, in riferimento alla normativa europea 2092/91. La Bio-eco-cosmesi certificata da Icea, un ente di certificazione del biologico in Italia, garantisce quei preparati di bellezza realizzati con prodotti da agricoltura biologica nella massima misura possibile, completamente privi di Ogm (organismi geneticamente modificati) e di sostanze chimiche di sintesi e di derivazione petrolifera: gli standard Icea per il settore escludono l'impiego di ben 1.800 sostanze "sospette", anche se comprese tra le circa 8.000 consentite dalle legge. E niente sperimentazione sugli animali. Uno dei principali organismi scientifici di riferimento per le norme della Bio-eco-cosmesi è il Centro di cosmetologia dell'Università di Ferrara. Per soddisfare chi vuol essere attento alla propria salute, che crede nelle proprietà delle piante e che cerca un rapporto più intenso con la natura... questo è il modo più naturale di prendersi cura di sé. I controlli. Le aziende certificate da Icea vengono controllate con ispezioni dirette, a cui s'aggiungono controlli analitici effettuati presso laboratori qualificati sui prodotti commercializzati. Controlli, insomma, molto più frequenti di quelli dei normali prodotti cosmetici, per offire reali garanzie sulla qualità ed il rispetto degli standard bio certificati in etichetta dal marchio Aiab-Icea. Tra le centinaia di bio-eco-cosmetici prodotti l'anno scorso in Italia ci sono schiume e saponi da barba, struccanti per gli occhi, detergenti intimi, prodotti solari, lacche per capelli, creme depilatorie, deodoranti, talco, creme, maschere di bellezza. Il "campione"... è per i bimbi. Per la percentuale di componenti biologici contenuti, 98,4% (al netto dell'acqua), il prodotto con la maggiore quantità di componenti bio è un olio per la pulizia e la cura della pelle dei bambini. Sono ancora in fase di sviluppo i prodotti bio per il make-up, gli smalti per le unghie e le tinture per i capelli. Dove si possono acquistare? Dalle erboristerie alle profumerie, ai negozi del biologico, ma anche alla grande distribuzione organizzata: GS, Esselunga, Naturasì, Ecor, Ki, i 10mila punti vendita del Baule Volante, alcuni centri Auchan soprattutto in Lombardia, qualche Iper Conad in Toscana.