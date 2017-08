Paesi Bassi, UberBike sperimenta il taxi per ciclisti

Uber sperimenta in Olanda un servizio per le biciclette che si chiama UberBike. Amsterdam è stata scelta per l'alta diffusione di biciclette, facilitando in questo modo l'utilizzo del servizio e la sua capacità di diventare in breve tempo economicamente sostenibile. Così da replicare l'esperimento anche in altri Paesi europei...e chissà che un giorno non sbarchi anche in Italia.

UberBIKE, Amsterdam prima città europea a testarlo